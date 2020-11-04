Пожилая нижегородка отдала 600 тысяч рублей после просмотра телешоу Происшествия

Пожилая нижегородка отдала 600 тысяч рублей после просмотра телешоу. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратилась 79-летняя жительница Московского района.

Она рассказала полицейским, что на одном из телеканалов увидела прямой эфир передачи, посвященной экстросенсорике. Пенсионерка решила позвонить по указанному на экране номеру телефона для консультации.

После этого в течение нескольких месяцев на ее городской телефон стали поступать звонки от неизвестной женщины, которая представлялась ясновидящей.

"Лжецелительница" сообщила пожилой женщине, что на ее внука была наведена порча, угрожающая его жизни, и которую необходимо срочно снять. Злоумышленница убедила бабушку провести обряд для снятия сглаза за денежное вознаграждение.

Зная о подобных схемах мошенничества из СМИ, нижегородка, тем не менее, поверила словам мошенницы, и на протяжении четырех месяцев частями переводила на счет злоумышленницы сумму. Всего женщина перевела 603 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. "Ясновидящей" грозит до 6 лет лишения свободы.