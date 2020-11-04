Нижегородский филиал "Т Плюс" получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Документ подтверждает выполнение всех необходимых условий для обеспечения надежной работы в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.
В ходе подготовки к ОЗП на объектах филиала выполнен запланированный объем работ по ремонту и реконструкции основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, магистральных, квартальных и распределительных тепловых сетей. На станциях созданы нормативные запасы резервного топлива и материалов. Общая сумма вложений в подготовку к отопительному сезону станций и тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" составила более 1,1 млрд рублей, что существенно выше показателей предыдущих лет.
"Масштабы проведенной подготовки позволяют рассчитывать на надежное прохождение ОЗП", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.
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