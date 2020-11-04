Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2020 13:07  [7] Четыре катка зальют в Дзержинске с наступлением подходящей погоды
19 ноября 2020 12:37  [52] Нижегородскую школу олимпийского резерва по фехтованию передают в область
19 ноября 2020 12:31  [111] Нижегородский филиал "Т Плюс" получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон
19 ноября 2020 12:28  [91] Метель надвигается на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС
19 ноября 2020 11:50  [158] Суд закрыл магазин "Мясковский" в Сормовском районе за антисанитарию
19 ноября 2020 11:22  [91] ЛУКОЙЛ отремонтировал актовый зал в кстовской школе
19 ноября 2020 08:47  [150] Усиление ветра до 18 м/с прогнозируется в Нижегородской области
18 ноября 2020 22:19  [338] Нижний сегодня: главные события дня
18 ноября 2020 22:18  [251] Глеб Никитин поручил оказать помощь многодетной семье, чей дом сгорел в Вознесенском районе
18 ноября 2020 18:45  [417] Правила использования водных объектов хотят изменить в Дзержинске
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон

19 ноября 2020 12:31  [111] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Документ подтверждает выполнение всех необходимых условий для обеспечения надежной работы в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

В ходе подготовки к ОЗП на объектах филиала выполнен запланированный объем работ по ремонту и реконструкции основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, магистральных, квартальных и распределительных тепловых сетей. На станциях созданы нормативные запасы резервного топлива и материалов. Общая сумма вложений в подготовку к отопительному сезону станций и тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" составила более 1,1 млрд рублей, что существенно выше показателей предыдущих лет.

"Масштабы проведенной подготовки позволяют рассчитывать на надежное прохождение ОЗП", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
LuxoftПастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph