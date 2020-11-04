Стали известны планы по реконструкции стадионов Нижнего Новгорода Спорт

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Юрий Звездин представил депутатам Гордумы планы по реконструкции трех городских стадионов. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания комиссии по социальной политике 19 ноября.

Так, согласно информации, стадионы "Искра" и "Ручные игры" предварительно включены в адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2021 год.

В планах на стадионе "Искра" в будущем должно появиться современное футбольное поле с искусственным покрытием и две мини-футбольные площадки. В дальнейшей перспективе там предлагается создать зал единоборств.

На стадионе "Ручные игры" планируется также обустроить футбольное поле с искусственным покрытием, реконструировать спортивные коробки и модернизировать базу для игры в городки. Кроме того на стадионе планируется создание трассы для маунтинбайка (горного велосипеда).

Также Юрий Звездин сообщил, что сейчас совместно с министерством спорта Нижегородской области решается судьба футбольного поля спортивной школы "Мещера". На поле предлагается организовать футбольный кластер. Для этого необходимо сохранить существующее натуральное поле и создать еще два - с искусственным покрытием.

Он добавил, что в 2020 году был реконструирован стадион "Радий". Там оборудовали два футбольных поля с искусственным покрытием, построили два мини-футбольных поля, демонтировали трибуны и устроили сеточное ограждение поля со стороны стоянки.