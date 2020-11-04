Студлаборатория по качеству автомобильного топлива открылась при поддержке ЛУКОЙЛа Общество

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Торжественное открытие студенческой лаборатории по исследованию качества автомобильного топлива и расходных материалов, созданной при поддержке компании "ЛУКОЙЛ", состоялось в Нижегородском техническом госуниверситете имени Р.Е.Алексеева 17 ноября 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Данный проект стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2019 году (оператор конкурса в Нижегородском регионе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез").

Новая лаборатория поможет формированию знаний студентов и учащихся об автомобильных эксплуатационных материалах, об особенностях их применения, экологичности и способах ее повышения, а также применении их в инженерном творчестве.

Она оснащена современным исследовательским оборудованием: переносной лабораторией для отбора проб и оперативного проведения приемо-сдаточного анализа топлива, рефрактометром, октанометром, цетанометром, системой экспресс тестирования состояния моторных масел, стендом определения работоспособности и кавитационной промывки форсунок, комплексом измерения давления в топливной магистрали автомобилей.

По словам автора проекта, заместителя директора ИТС НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Кирилла Гончарова, студенческая лаборатория, созданная при поддержке компании "ЛУКОЙЛ", станет местом притяжения талантливых ребят с идеями, чьи интересы направлены на повышение качества эксплуатации автомобилей.

Данная лаборатория – наглядный образец хорошей традиции по обновлению учебного и лабораторного оборудования в рамках сотрудничества с ведущими промышленными компаниями региона.

"ЛУКОЙЛ оказал значимую поддержку нашему ВУЗу. Благодаря этому наши студенты, которые попадут работать в сферу эксплуатационных материалов, будут обладать хорошими знаниями и навыками. Спасибо ЛУКОЙЛу, спасибо руководству университета. Это не единственный проект, реализующийся на базе опорного университета Нижегородского региона в тесном сотрудничестве с ПАО "ЛУКОЙЛ". Компания поддерживает многие начинания студентов и преподавателей НГТУ, такие как Студенческое КБ "Формула Студент", Студенческое КБ "Солнечная регата" и многие другие проекты", - сказал заведующий кафедрой "Автомобильный транспорт" в НГТУ им. Р.Е. Алексеева Николай Кузьмин.

"ЛУКОЙЛ – наш давний партнер. Благодаря такому сотрудничеству наши студенты имеют возможность участвовать в различных международных соревнованиях. Открытие этой лаборатории – это еще один шаг и хороший пример взаимодействия бизнеса и образования", - отметил ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

"Хочу поблагодарить коллектив НГТУ за инициативность и целеустремленность. Уверен, что это не последний наш совместный проект, который будет полезен студентам и станет хорошим подспорьем для преподавательского состава ВУЗа. А еще это пример отличной реализации проектной деятельности в рамках Конкурса социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ", - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

СПРАВКА:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" реализуется компанией в Нижегородской области с 2007 года. В 2012 году география конкурса была расширена до Вологодской, Владимирской областей, республик Марий Эл, Чувашия, Мордовия. В 2016 году присоединилась Ярославская область.

Организаторами проведения конкурса в регионах являются организации группы "ЛУКОЙЛ" и благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ".

За годы существования конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на территории Нижегородского региона от общественных организации поступило 1689 заявки, из них победителями стали 515 проектов.