Студент из Туркменистана пытался откупиться от нижегородского инспектора ДПС взяткой в 200 рублей Общество

Студент из Туркменистана пытался откупиться от нижегородского полицейского взяткой в 200 рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего студента. Теперь ему грозит до 1 года лишения свободы.

По версии дознания, ранее мужчина припарковал свой автомобиль Kia прямо на проезжей части, у дома на пр.Гагарина. Через некоторое время к нему подошел сотрудник ДПС и сообщил о правонарушении.

Находясь в служебном автомобиле, водитель предложил сотруднику полиции взятку в размере 200 рублей за несоставление протокола, но инспектор ответил отказом.

Теперь дело будет рассмотрено в суде.