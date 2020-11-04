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Общество

Студент из Туркменистана пытался откупиться от нижегородского инспектора ДПС взяткой в 200 рублей

20 ноября 2020 09:33  [84] Общество

Студент из Туркменистана пытался откупиться от нижегородского полицейского взяткой в 200 рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего студента. Теперь ему грозит до 1 года лишения свободы.

По версии дознания, ранее мужчина припарковал свой автомобиль Kia прямо на проезжей части, у дома на пр.Гагарина. Через некоторое время к нему подошел сотрудник ДПС и сообщил о правонарушении.

Находясь в служебном автомобиле, водитель предложил сотруднику полиции взятку в размере 200 рублей за несоставление протокола, но инспектор ответил отказом.

Теперь дело будет рассмотрено в суде.

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