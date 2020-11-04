Пенсию украли со счета пациента в нижегородской больнице Происшествия

Пенсию украли со счета пациента в нижегородской больнице. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 20 ноября 2020 года.

Установлено, что в декабре 2019 года в медицинское учреждение поступил инвалид 2 группы по психическому заболеванию. В целях перечисления социальных выплат учреждением открыт счет на его имя, на который поступала пенсия и ЕДВ.

В период с марта по сентябрь 2020 года при отсутствии согласия опекуна в лице больницы со счета опекаемого лица были похищены денежные средства – пенсия, на общую сумму свыше 73 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании.

Далее было возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.