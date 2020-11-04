Фото:
Пропала пожилая нижегородка, страдающая потерей памяти. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
76-летняя Нина Вакурова ушла с адреса по ул.Рокоссовского 22 ноября.
Приметы: худощавого телосложения, рост 165 см, волосы седые, глаза карие.
Была одета в норковую шапку, серое пальто, черную юбку, обута в светло-коричневые сапоги.
При себе у нее был мобильный телефон.
Любую информацию о пропавшей можно сообщать правоохранителям по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+