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Общество

Пропала пожилая нижегородка, страдающая потерей памяти

23 ноября 2020 15:36  [51] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Пропала пожилая нижегородка, страдающая потерей памяти. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

76-летняя Нина Вакурова ушла с адреса по ул.Рокоссовского 22 ноября.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165 см, волосы седые, глаза карие.

Была одета в норковую шапку, серое пальто, черную юбку, обута в светло-коричневые сапоги.

При себе у нее был мобильный телефон.

Любую информацию о пропавшей можно сообщать правоохранителям по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.

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