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Культура и отдых

Памятник Араму Хачатуряну установят в Нижнем Новгороде

23 ноября 2020 15:41  [25] Культура и отдых
Арам Хачатурян

Арам Хачатурян

Фото: с сайта Армянского музея Москвы и культуры наций

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник Араму Хачатуряну установят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил ТАСС скульптор Микаэль Согоян, который создает бюст композитора.

Согласно информации, его установят в июне 2021 года на территории детской школы искусств, которая носит имя Арама Хачатуряна. Бюст будет отлит в бронзе. Сейчас он уже находится в стадии завершения.

По словам Микаэля Согояна, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил ему письмо с просьбой создать памятник ко дню рождения композитора, которое празднуется 6 июня. Установку памятника спонсирует меценат Армен Садгян.

На сегодняшний день это уже третья скульптура Арама Хачатуряна, созданная Микаэлем Согоянам. В феврале 2017 года бюст Арама Хачатуряна был установлен в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а в июне того же года - в Ереванской филармонии.

СПРАВКА:

Арам Хачатурян (1903-1978) – советский композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель армянского происхождения. Народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, четырех Сталинских премий, Государственных премий СССР и Армянской ССР. Автор трех балетов, трех симфоний, шести концертов, произведений вокальной, хоровой, инструментальной и программной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также музыки Государственного гимна Армянской ССР.

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