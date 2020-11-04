"Неделя французского кино – 2020" пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фестиваль "Неделя французского кино – 2020" пройдет в Нижнем Новгороде с 27 ноября по 2 декабря, сообщает правительство региона.

В программу мероприятия войдут семь современных фильмов, которые можно будет посмотреть в кинотеатре "Орленок". Главный организатор фестиваля – "Альянс Франсез — Нижний Новгород" при поддержке Французского института при посольстве Франции в России.

В этом году нижегородцы увидят киноленты о поиске человеком собственного пути и предназначения. Фильмы в жанре драмы, мелодрамы, комедии и детектива, а также картины для семейного просмотра покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Программа и расписание фестиваля "Неделя французского кино – 2020" доступны на сайтах "Альянс Франсез – Нижний Новгород" и кинотеатра "Орленок".