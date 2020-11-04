Киоск по продаже паленого алкоголя снесли в Канавине

Нижний Новгород. 26 ноября НТА-Приволжье - Киоск, торговавший паленым алкоголем, снесли в Канавинском районе Нижнего Новгорода по просьбе жителей, сообщает администрация города.
Как отметили в администрации района, от жителей улицы Авангардная неоднократно поступали жалобы на работу киоска, где незаконно продавалась алкогольная и спиртосодержащая продукция. Рейды сотрудников администрации и полиции подтвердили факты продажи паленого алкоголя.
Стоит отметить, что ранее из киоска неоднократно изымался алкоголь, однако результатов не было. Владелец продолжал торговлю контрафактом.
Администрация Канавинского района в рамках действующего законодательства принята решение в одностороннем порядке о расторжении договора на право размещения НТО с последующим демонтажем.
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