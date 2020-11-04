Мемориальную доску в честь академика Федора Митенкова открыли В Нижнем Новгороде Общество

Фото: ОКБМ им. Африкантова

Мемориальную доску в честь ученого-физика, конструктора Федора Митенкова открыли В Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ОКБМ Африкантов", где он работал директором с 1969 по 1997 года и был научным руководителем до 2016 года.

Торжественное открытие состоялось в день рождения Федора Митенкова 25 ноября. Академику исполнилось бы 96 лет. В мероприятии приняли участие, в том числе, члены его семьи.

Мемориальную доску установили на доме, где проживал ученый (площадь Горького, 2).

"Примечательно, что открытие мемориальной доски состоялось в юбилейный, 75-год для атомной отрасли", - отметили на предприятии.

СПРАВКА:

Федор Митенков родился 25 ноября 1924 года в селе Ключи Саратовской области. Закончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. С 1942 по 1946 год – служил в армии, участник Великой Отечественной войны.

По окончании обучения Федор Митенков был направлен в город Горький, на Артиллерийский завод им. Сталина в Особое конструкторское бюро (ОКБ). С 1964 г. работал в Опытном конструкторском бюро машиностроения (ныне АО "ОКБМ Африкантов"). Под его руководством в ОКБМ были созданы атомные паропроизводящие установки для атомных ледоколов "Арктика", "Сибирь", "Россия", "Советский Союз", "Таймыр", "Вайгач", "Ямал"; лихтеровоза "Севморпуть", атомных подводных лодок и надводных кораблей ВМФ; реакторы на быстрых нейтронах БН-350, БН-600, ядерные реакторы для атомных станций теплоснабжения и проекты реакторных установок для малой атомной энергетики.

Федор Митенков являлся членом АН СССР (РАН) по отделению механики и процессов управления. Выступал инициатором создания Физико-технического факультета Горьковского политехнического института (ныне – НГТУ им.Р.Е.Алексеева).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" и международной энергетической премией "Глобальная энергия".

Скончался 9 ноября 2016 года.