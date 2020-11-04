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Общество

Более 80 тысяч претензий направлено "ТНС энерго НН" нижегородцам из-за долгов

26 ноября 2020 15:43  [132] Общество

Более 80 тысяч документов о взыскании задолженности за электроэнергию направлено ПАО "ТНС энерго НН" клиентам-неплательщикам из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общая сумма долга нижегородцев составляет порядка 362 млн рублей.

При получении претензии клиентам-должникам необходимо как можно скорее оплатить образовавшуюся задолженность за электроэнергию. Сумма долга указана в направленном документе.

Также сумму задолженности можно уточнить:

Если платеж поступит оперативно, материал на взыскание задолженности не будет направлен в суд, потребителю не придется оплачивать судебные издержки и госпошлину, указанную в заявлении.

Если задолженность не будет погашена, после решения суда сумма долга, пеней, госпошлина будут взысканы в принудительном порядке.

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