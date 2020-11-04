Более 80 тысяч претензий направлено "ТНС энерго НН" нижегородцам из-за долгов Общество

Более 80 тысяч документов о взыскании задолженности за электроэнергию направлено ПАО "ТНС энерго НН" клиентам-неплательщикам из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общая сумма долга нижегородцев составляет порядка 362 млн рублей.

При получении претензии клиентам-должникам необходимо как можно скорее оплатить образовавшуюся задолженность за электроэнергию. Сумма долга указана в направленном документе.

Также сумму задолженности можно уточнить:

в последнем выставленном счете;

в личном кабинете на сайте "ТНС энерго НН";

в мобильном приложении "ТНС энерго";

с помощью сервиса "Узнать баланс";

по телефону контактного центра 8(831)233-09-70 у оператора либо в автоматическом режиме, нажав клавишу "2" на телефоне.

Если платеж поступит оперативно, материал на взыскание задолженности не будет направлен в суд, потребителю не придется оплачивать судебные издержки и госпошлину, указанную в заявлении.

Если задолженность не будет погашена, после решения суда сумма долга, пеней, госпошлина будут взысканы в принудительном порядке.