Более 80 тысяч претензий направлено "ТНС энерго НН" нижегородцам из-за долгов

Более 80 тысяч документов о взыскании задолженности за электроэнергию направлено ПАО "ТНС энерго НН" клиентам-неплательщикам из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Общая сумма долга нижегородцев составляет порядка 362 млн рублей.
При получении претензии клиентам-должникам необходимо как можно скорее оплатить образовавшуюся задолженность за электроэнергию. Сумма долга указана в направленном документе.
Также сумму задолженности можно уточнить:
Если платеж поступит оперативно, материал на взыскание задолженности не будет направлен в суд, потребителю не придется оплачивать судебные издержки и госпошлину, указанную в заявлении.
Если задолженность не будет погашена, после решения суда сумма долга, пеней, госпошлина будут взысканы в принудительном порядке.
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