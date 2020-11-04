Двадцать дворов благоустроили в Автозаводском районе в 2020 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Двадцать дворов благоустроили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о дворах многоквартирных домов по адресам: ул. Береговая 13, 14, 16; ул. Бахтина 7, 8, 9, 10; ул. Мончегорская 18/2; ул. Космическая, 54, 58; ул. Ватутина, 3, 3а, 5, 7; бульвар Коноваленко, 2, 4; пр. Ильича, 36а, 35, 37, 45.

В частности, было отремонтировано почти 19 тысяч кв.м. асфальтового покрытия - это проезды в границах жилых домов, тротуары, новые и ранее существовавшие парковки. Приведены в порядок входные группы, установлены лавочки и урны. Стоимость работ составила 34 млн рублей.

Все работы были завершены до наступления отрицательных температур. В настоящее время проходит их приемка.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин вместе с местными жителями проверил состояние дворовой территории на улице Мончегорская, 18/2.

Во дворе дома отремонтировали 2,3 тысячи кв.м. проездов, почти 1,2 тысячи кв. м тротуаров, установили 615 п. м дорожных бордюрных камней. Общая стоимость работ составила 6,5 млн рублей.

По словам руководителя подрядной организации "Автодорстрой" Алексея Ефремова, это был один из непростых объектов из-за отсутствия ливневой канализации и сильной изношенности тротуаров и дорог.

"Сложный объем работ, потому что ливневой канализации не было предусмотрено при строительстве дома. Пришлось думать, как отводить воду от подъездов. Кроме того, износ дорожного полотна составлял более 80% - ямы, колдобины, пешком не пройти, "скорой помощи" не подъехать", - отметил подрядчик.

Ранее по инициативе жителей домоуправляющая компания установила детскую и спортивную площадки, а на общем собрании местные жители решили выделить 20% от общего финансирования на благоустройство дворовой территории из средств, накопленных за услугу содержание жилья по квитанции ЖКУ, и содержащихся на расчетном счете дома.

По информации Александра Нагина, в 2020 году Автозаводскому району выделили дополнительное финансирование из средств, полученных в результате экономии при проведении конкурсных процедур по выбору подрядчика на благоустройство общественных пространств.

"Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил администрациям районов подготовить предложения по ремонту внутриквартальных территорий. Автозаводский район представил свои предложения одним из первых. Все работы на сегодняшний день выполнены с надлежащим качеством, и в целом жители довольны. Они долго об этом мечтали, постоянно писали в администрацию района. Наконец, мечты сбылись", - отметил Александр Нагин.