Фото:
Радиомачта обрушилась в Нижнем Новгороде вечером 29 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Стоит отметить, что на радиоматче велись демонтажные работы.
Она находится на Окском съезде областного центра на территории главного управления МЧС России по Нижегородской области.
Погибших и пострадавших нет.
"Разрушения на земле незначительные", - отметили в ведомстве, добавив при этом, что силы и средства МЧС не привлекались для ликвидации последствий.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+