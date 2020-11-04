Радиомачта обрушилась в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Радиомачта обрушилась в Нижнем Новгороде вечером 29 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Стоит отметить, что на радиоматче велись демонтажные работы.

Она находится на Окском съезде областного центра на территории главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Погибших и пострадавших нет.

"Разрушения на земле незначительные", - отметили в ведомстве, добавив при этом, что силы и средства МЧС не привлекались для ликвидации последствий.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)