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Происшествия

Радиомачта обрушилась в Нижнем Новгороде

30 ноября 2020 10:07  [1327] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Радиомачта обрушилась в Нижнем Новгороде вечером 29 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Стоит отметить, что на радиоматче велись демонтажные работы.

Она находится на Окском съезде областного центра на территории главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Погибших и пострадавших нет.

"Разрушения на земле незначительные", - отметили в ведомстве, добавив при этом, что силы и средства МЧС не привлекались для ликвидации последствий.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)
 

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Теги:
МЧС Радио
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