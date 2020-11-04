Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2020 11:02  [31] "Прямая линия" по вопросам незаконного оборота наркотиков пройдет в Нижнем Новгороде
29 ноября 2020 14:43  [582] Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах
29 ноября 2020 14:03  [358] Нижегородец, которому пересадили сердце, начал вести полноценный образ жизни
29 ноября 2020 12:53  [276] "Незримую поддержку мамы мы продолжаем чувствовать на протяжении всей жизни", - Юрий Шалабаев
29 ноября 2020 12:01  [236] Нижегородцы принимают участие в онлайн-флешмобе "О любимой маме"
29 ноября 2020 10:00  [296] "Роль материнства всегда будет оставаться определяющей в судьбе человечества", - Глеб Никитин
28 ноября 2020 17:04  [348] Круглый стол "С мамой безопасная дорога" провели в Нижнем Новгороде
28 ноября 2020 15:32  [387] Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-флешмобе "О любимой маме"
28 ноября 2020 14:27  [422] Диагноз COVID-19 в Нижегородской области верифицирован еще у 464 человек
28 ноября 2020 12:56  [332] Нижегородские дети принимают участие во Всероссийской акции "Завтрак для мамы"
Общество

"Прямая линия" по вопросам незаконного оборота наркотиков пройдет в Нижнем Новгороде

30 ноября 2020 11:02  [31] Общество

"Прямая линия" по вопросам незаконного оборота наркотиков пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает городское УМВД.

Организатор "прямой телефонной линии" Управление МВД России по Нижнему Новгороду.

Правоохранители обращаются к нижегородцам сообщить в рамках "телефонной линии" информацию о местах сбыта наркотиков или лицах, причастных к их обороту. По каждому сигналу сотрудники полиции проведут проверку.

На вопросы нижегородцев ответит начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Нижнему Новгороду подполковник полиции Владимир Кириченко.

Звонки будут приниматься 1 декабря 2020 года с 11:00 до 12:00 по телефону: 8(831) 268-74-84.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
LuxoftПастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph