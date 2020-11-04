"Прямая линия" по вопросам незаконного оборота наркотиков пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает городское УМВД.
Организатор "прямой телефонной линии" Управление МВД России по Нижнему Новгороду.
Правоохранители обращаются к нижегородцам сообщить в рамках "телефонной линии" информацию о местах сбыта наркотиков или лицах, причастных к их обороту. По каждому сигналу сотрудники полиции проведут проверку.
На вопросы нижегородцев ответит начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Нижнему Новгороду подполковник полиции Владимир Кириченко.
Звонки будут приниматься 1 декабря 2020 года с 11:00 до 12:00 по телефону: 8(831) 268-74-84.
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