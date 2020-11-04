Почти 2 тысячи литров нефтепродуктов собрали осенью с поверхности Волги у Нижнего Новгорода Общество

Почти 2 тысячи литров нефтепродуктов собрали осенью с поверхности Волги у Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

Как отметил замдиректора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, 1 800 литров нефтепродуктов собрали этой осенью с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины.

"Работы по предотвращению нефтяного загрязнения реки в районе Бурнаковской низины продолжаются. Из акватории Волги за два года уже изъято около 3 500 литров нефтепродукта, который не попал в реку, благодаря этому предотвращено загрязнение водных объектов по течению реки. Я думаю, что эта работа должна быть продолжена до конца этого года, пока позволяют погодные условия, и в следующем году", – отметил Алексей Краснов, добавив при этом, что работы ведутся уже не первый год за счет средств областного правительства.

Для ликвидации нефтяного загрязнения в акватории реки Волги МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (ГОЧС) привлечена специализированная организация ООО "Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций" (ВОАСЭО), специалисты которой круглосуточно дежурят на этой территории.

"На данной территории мы установили три рубежа боновых заграждений, чтобы локализовать загрязненный участок. Там, где обнаружены нефтепродукты, расстелен сорбционной материал, который впитывает нефтяные пятна, после этого материал отжимается, его можно использовать повторно еще около 10 раз. Далее нефтепродукт складывается в емкость и передается в специализированную организацию на утилизацию", – уточнил заместитель генерального директора ООО "Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций" Дмитрий Котомкин. По его словам, ежедневно собирается от 30 до 40 литров водонефтяной эмульсии.