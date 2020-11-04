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Общество

Территорию у дома на ул.Малиновского в Нижнем Новгороде благоустроили по нацпроекту

30 ноября 2020 15:24  [38] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Территорию у дома №9 на ул.Малиновского в Нижнем Новгороде благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в администрации Советского района.

"Здесь невозможно было проехать, мусоровозы стояли в очередь не могли развернуться, потому что не было разворотного кольца, в настоящее время здесь по просьбам жителей обустроено порядка 1500 кв.м. парковочного пространства, газоны и детская площадка", - рассказал глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Ранее АО "Домоуправляющая компания Советского района" завершила установку бордюрного камня. Были расширены проезды, проложено 635 кв. м. тротуаров, в том числе проходящий вдоль детского сада.  По поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, все изменения согласовывались с жителями.

Кроме того, в рамках нацпроекта во дворе появилась детская площадка из 12 игровых элементов.

"Было сложно найти место и расположить элементы правильно, согласно нормам безопасности. Здесь проходит большое количество коммуникации. Планировали большой игровой комплекс, но из-за этой особенности территории было решено разместить мелкие элементы вдоль охранной зоны кабеля для того, чтобы соблюсти нормативы", - отметил начальник производственно-технического отдела АО "Домоуправляющая компания Советского района" Егор Завьялов.

Стоимость работ по благоустройству двора составила более 5 млн рублей.

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