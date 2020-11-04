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Происшествия

Пенсионер из Нижнего Новгорода зарезал своего сына за долги

01 декабря 2020 09:24  [71] Происшествия

Пенсионер из Нижнего Новгорода нанес несколько ножевых ранений своему пьяному сыну, который впоследствии скончался, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

В отношении 66-летнего жителя Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 27 ноября 2020 года вечером в ходе ссоры между родственниками подозреваемый нанес ножевое ранение своему нетрезвому сыну. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Подозреваемый задержан. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительно, ссора между родственниками произошла из-за долгов сына. Якобы погибший требовал у родителей денег на их погашение.

В связи с тем, что 36-летний потерпевший скончался от полученных телесных повреждений, действиям обвиняемого будет дана юридическая оценка по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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