Пенсионер из Нижнего Новгорода зарезал своего сына за долги Происшествия

Пенсионер из Нижнего Новгорода нанес несколько ножевых ранений своему пьяному сыну, который впоследствии скончался, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

В отношении 66-летнего жителя Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 27 ноября 2020 года вечером в ходе ссоры между родственниками подозреваемый нанес ножевое ранение своему нетрезвому сыну. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Подозреваемый задержан. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительно, ссора между родственниками произошла из-за долгов сына. Якобы погибший требовал у родителей денег на их погашение.

В связи с тем, что 36-летний потерпевший скончался от полученных телесных повреждений, действиям обвиняемого будет дана юридическая оценка по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Расследование по уголовному делу продолжается.