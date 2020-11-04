Двое детей находятся в реанимации после ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети Instagram, Давид Мелик-Гусейнов

Двое детей находятся в реанимации после ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области – министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне в 17:50 на ул. Московское шоссе. Дети в возрасте 7 и 10 лет попали под колеса автомобиля Subaru. В этот момент они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. За рулем находился 55-летний водитель.

Оба ребенка в тяжелом состоянии были доставлены в больницу №39. Министр рассказал, что с ними работала бригада реаниматологов и нейрохирургов, приглашенная из Детской областной клинической больницы. Состояние детей удалось стабилизировать.

После этого их перевезли в Детскую областную клиническую больницу.

"Сейчас оба ребенка находятся в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Все необходимые обследования проведены в полном объеме", - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.