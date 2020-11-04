Литераторы со всего мира приняли участие в фестивале им. Горького в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото с онлайн-марафона фестиваля Фото: организаторы

Международный литературный фестиваль им.М.Горького прошел в Нижнем Новгороде с 26 по 28 ноября 2020 года. Об этом сообщили организаторы.

В онлайн-формате в нем приняли участие авторы из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тамбова, Уфы, а также Парижа, Лос-Анджелеса, Чикаго, Тель-Авива, Торонто и других городов мира.

"Они придерживаются разных убеждений, у них разные представления о сегодняшнем и завтрашнем дне литературы, о роли писателя в жизни общества. Но всех их объединяет одно – они пишут на русском языке и верят в его будущность", - рассказали организаторы.

В рамках фестиваля состоялись творческие вечера, мастер-классы, круглые столы по актуальным вопросам современной литературы.

Фестиваль также предоставил возможность любителям литературы встретиться с писателями и поэтами, которые рассказывали о себе и своем творчестве, делились сокровенными планами, отвечали на вопросы участников.

Отметим, что фестиваль был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса. Он проводится ежегодно 28 марта в день рождения Алексея Максимовича Горького.

СПРАВКА:

Международный литературный фестиваль имени Максима Горького — ежегодный творческий форум, цель которого продвижение литературы и чтения, развитие интеллектуального и культурного потенциала детей, подростков, юношества, учащейся молодежи и взрослого населения через общение с активными и компетентными литераторами России и зарубежных стран. На сегодняшний день по количеству мероприятий фестиваль считается одним из самых масштабных в стране.

Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, начиная с 2017 года. Он проводится под эгидой губернатора Нижегородской области, при поддержке Федерального агентство по печати и массовым коммуникациям. Официальным организатором фестиваля выступает Нижегородская региональная благотворительная общественная организация "Дорога Добра".