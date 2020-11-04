Нижний Новгород присоединился к экоакции "Утилизируй Правильно и Модно" Общество

Нижний Новгород присоединился к экологической акции "Утилизируй Правильно и Модно", которая стартует 7 декабря в рамках нацпроекта "Экология" и всероссийского проекта "Экозабота", сообщают организаторы.

Акция, посвященная эффективной переработке батареек и продвижению использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек, продлится до 20 декабря и пройдет на платформе социальной сети "Likee".

В рамках акции 12 популярных топ-блогеров, уделяющих внимание социальным вопросам и экологии, с суммарной аудиторией 20 000 000+ подписчиков запустят видеоролики, демонстрирующие, как правильно утилизировать батарейки, призывающие использовать аккумуляторы вместо батареек и приглашающие пользователей принять участие в проекте.

Для акции написана музыкальная композиции "Утилизируй Правильно и Модно", в которой раскрываются основные моменты проекта, детали, как правильно поступать с батарейками.

Демо-версия музыкальной композиции https://yadi.sk/d/m7XAFSInq5Np7w будет интегрирована на платформе Likee.

Для участия в акции необходимо будет выполнить простые условия:

записать короткое видео на 15 секунд, которое содержит в себе элементы правильной переработки батареек под указанную музыкальную композицию;

выложить пост, содержащий призыв «утилизируйте батарейки правильно и переходите на аккумуляторы», в период акции в социальной сети Likee с хештегом #экозабота.

По итогам акции блогеры выберут лучшие видео и 23 декабря объявят победителей в своих аккаунтах. Победители получат стильную сувенирную продукцию с дизайнерскими логотипами. Также каждый день на протяжении акции участники, набравшие максимальное количество лайков, получат тематические электронные наклейки (стикер-паки) от Федерального экологического оператора.

Основная задача акции – привлечь внимание школьников к важности переработки батареек и использованию аккумуляторов.

"Экологические привычки важно формировать с самого детства. Бережное отношение к природным ресурсам позволит решить масштабную задачу по созданию в стране безопасной и современной системы обращения с отходами производства и потребления", – отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков.

Инициатором акции выступает АНО "Национальные приоритеты", при участии организатора и партнеров проекта "Экозабота" - ОНФ, Федерального экологического оператора (ФГУП "ФЭО"), производителя батареек под брендом GP (ООО "А Зет"), группы компаний Мегаполисресурс (ООО "Экологическая практика"), "Всероссийского общества охраны природы", "Российского движения школьников", "Федерального детского эколого-биологического центра".

Школьный проект "Экозабота" стартовал в июне 2020 года и стал стратегической платформой экологического и естественно-научного просвещения школьников. За это время школьники из 30 городов России из более 3000 школ собрали более 7 тонн батареек.

Данная программа направлена на повышение уровня экологической грамотности населения и формирование ответственного отношения к окружающей среде через экологическое воспитание детей. Присоединиться к акции могут школы из пилотных регионов, где реализуется проект на сайте www.batteryshare.ru. В мае 2021 года состоится итоговая видеоконференция по экологии: подведение результатов, награждение победителей, видео-лекции по экологическим тематикам от ярких спикеров.