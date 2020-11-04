Более 40 котельных и теплопунктов обновлено в ремонтную кампанию "Теплоэнерго" 2020 года Общество

Фото: Теплоэнерго

Более 40 зданий котельных и теплопунктов обновило АО "Теплоэнерго" в рамках ремонтных программ 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на генерального директора Илью Халтурина.

В частности, были отремонтированы 43 здания, и 1176 единиц оборудования.

Всего предприятие обслуживает 116 котельных, 140 центральных тепловых пунктов. Все они прошли необходимые подготовительные работы перед отопительным сезоном, а на пятой части из них были выполнены дополнительные объемы ремонта – оборудования, помещений и фасадов.

"Чтобы обеспечить качественное и надежное теплоснабжение мы второй год подряд выходим на высокие показатели замены сетей. В этом году уже обновили рекордные для предприятия объемы – свыше 102 км теплосетей. До конца года в планах выйти на 112 км. Но обновление требуется и источникам теплоснабжения – котельным и теплопунктам. И здесь мы стараемся все делать основательно – заменяем оборудование, капитально ремонтируем здания и сооружения", - сказал Илья Халтурин.

В 2020 году реконструкция и ремонт затронули наиболее крупные источники теплоснабжения – Нагорную теплоцентраль, котельную на ул. Ванеева, 209б и котельную в пер. Союзный, 43.

Параллельно с ремонтом оборудования и строительных конструкций предприятие третий год подряд реализует программу "Быт", направленную на улучшение бытовых условий сотрудников.

В компании создана собственная ремонтная служба, которая занимается, в том числе, ремонтом и обновлением помещений в производственных подразделениях. Как отметил Илья Халтурин, более 20 объектов было отремонтировано именно силами собственного персонала, и эта работа будет продолжена.

"Комфортные и безопасные условия труда сотрудников напрямую влияют на производительность их труда", - считает он.

Напомним, АО "Теплоэнерго" – крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде – обслуживает свыше 1700 км теплосетей, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.