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Общество

Департамент образования разбирается в инциденте с вахтером в нижегородской школе

01 декабря 2020 13:50  [99] Общество

Департамент образования Нижнего Новгорода разбирается в инциденте, который произошел в школе №101 Ленинского района. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что вахтер школы якобы применила силу к одному из непослушных учеников. Затем действия женщины поддержали другие сотрудники образовательного учреждения.

Как пояснили в министерстве, сотрудники школы таким образом пытались разнять двух учеников, между которыми произошел конфликт.

"Оргвыводы будут сделаны по итогам всесторонней проверки. Департамент образования администрации Нижнего Новгорода – учредитель учебного заведения – детально проанализирует ситуацию", - говорится в сообщении министерства.

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