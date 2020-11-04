Департамент образования разбирается в инциденте с вахтером в нижегородской школе Общество

Департамент образования Нижнего Новгорода разбирается в инциденте, который произошел в школе №101 Ленинского района. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что вахтер школы якобы применила силу к одному из непослушных учеников. Затем действия женщины поддержали другие сотрудники образовательного учреждения.

Как пояснили в министерстве, сотрудники школы таким образом пытались разнять двух учеников, между которыми произошел конфликт.

"Оргвыводы будут сделаны по итогам всесторонней проверки. Департамент образования администрации Нижнего Новгорода – учредитель учебного заведения – детально проанализирует ситуацию", - говорится в сообщении министерства.