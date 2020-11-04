Ежегодный конкурс творческих работ на темы энергетики стартовал в нижегородском лицее №38 Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" объявил старт ежегодного конкурса творческих работ на темы энергетики для учащихся лицея №38 с углубленным изучением физики и технических дисциплин Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Конкурс проводится в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения "#ВместеЯрче 2020" и совместного проекта "Человек и энергия", осуществляемого с 2006 года.

В этом году участникам конкурса предложена тема "Энергоэффективность-2020/21: ресурсосберегающие решения для большой энергетики и как сэкономить тепло и свет во времена самоизоляции и работы на "удаленке"".

"В связи с эпидемиологической ситуацией юбилейный пятнадцатый конкурс пришлось объявлять в заочной форме. Кроме того, к сожалению, мы были вынуждены отказаться от традиционных ежегодных экскурсий учащихся лицея на станции филиала. Зато для них организовали презентацию первого в стране виртуального музея теплоэнергетики, открытого в этом году компанией "Т Плюс" на сайте. Наша цель – познакомить одаренных старшеклассников, а именно такие учатся в лицее, с нашей профессией, показать им, что современная энергетика – это очень интересно и перспективно", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Итоги конкурса будут подведены в марте 2021 года, в состав жюри войдут представители филиала.