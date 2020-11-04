Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2020 15:50  [80] Нижний Новгород принял участие в германо-российской конференции с Эссеном
01 декабря 2020 15:25  [70] Медучреждения Нижегородской области получили 15 новых автомобилей скорой помощи
01 декабря 2020 14:43  [126] Ежегодный конкурс творческих работ на темы энергетики стартовал в нижегородском лицее №38
01 декабря 2020 13:50  [211] Департамент образования разбирается в инциденте с вахтером в нижегородской школе
01 декабря 2020 13:46  [176] COVID-19 за сутки подтвердился у 447 жителей Нижнего Новгорода
01 декабря 2020 13:23  [110] Более 40 котельных и теплопунктов обновлено в ремонтную кампанию "Теплоэнерго" 2020 года
01 декабря 2020 12:04  [138] Работы по программе поддержки местных инициатив 2020 года завершились в Сарове
01 декабря 2020 11:55  [345] Стало известно новое число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 1 декабря
01 декабря 2020 11:48  [133] Нижний Новгород присоединился к экоакции "Утилизируй Правильно и Модно"
01 декабря 2020 09:54  [226] Сезон охоты на бурого медведя закрыт в Нижегородской области
Общество

Ежегодный конкурс творческих работ на темы энергетики стартовал в нижегородском лицее №38

01 декабря 2020 14:43  [126] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" объявил старт ежегодного конкурса творческих работ на темы энергетики для учащихся лицея №38 с углубленным изучением физики и технических дисциплин Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Конкурс проводится в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения "#ВместеЯрче 2020" и совместного проекта "Человек и энергия", осуществляемого с 2006 года.

В этом году участникам конкурса предложена тема "Энергоэффективность-2020/21: ресурсосберегающие решения для большой энергетики и как сэкономить тепло и свет во времена самоизоляции и работы на "удаленке"". 

"В связи с эпидемиологической ситуацией юбилейный пятнадцатый конкурс пришлось объявлять в заочной форме. Кроме того, к сожалению, мы были вынуждены отказаться от традиционных ежегодных экскурсий учащихся лицея на станции филиала. Зато для них организовали презентацию первого в стране виртуального музея теплоэнергетики, открытого в этом году компанией "Т Плюс" на сайте. Наша цель – познакомить одаренных старшеклассников, а именно такие учатся в лицее, с нашей профессией, показать им, что современная энергетика – это очень интересно и перспективно", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Итоги конкурса будут подведены в марте 2021 года, в состав жюри войдут представители филиала.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
LuxoftПастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph