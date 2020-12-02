Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Спорт
02 декабря 2020 12:50  [108] Нижегородское "Торпедо" победило челябинский "Трактор" в матче КХЛ
30 ноября 2020 17:20  [1617] Спорткомплекс для "Ночной хоккейной лиги" построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
26 ноября 2020 09:41  [353] Еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
25 ноября 2020 10:53  [384] Нижегородскую СШОР по фехтованию передали в собственность области
22 ноября 2020 12:32  [539] ФК "НН" всухую обыграл "Динамо-Брянск"
21 ноября 2020 11:18  [2722] Глеб Никитин поручил усилить контроль за строительством зала художественной гимнастики в Городецком районе
20 ноября 2020 15:06  [618] ФОК в Ветлуге откроют в 2021 году, завершены кровельные работы
20 ноября 2020 12:57  [526] Команда "Знамя-АПЗ-Профавиа" победила в чемпионате Арзамаса по мини-футболу
19 ноября 2020 15:01  [773] Стали известны планы по реконструкции стадионов Нижнего Новгорода
18 ноября 2020 16:25  [349] Спортивной школе "Сормово" присвоено имя известного нижегородского тренера Юрия Круглова
Спорт

Нижегородское "Торпедо" победило челябинский "Трактор" в матче КХЛ

02 декабря 2020 12:50  [108] Спорт

Фото: с сайта клуба

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" победил челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 1 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Противостояние на льду дворца спорта "Нагорный" завершилось со счетом 2:0 в пользу нижегородцев.

Счет открыл Антон Шенфельд на 8 минуте матча, поймав соперника на ошибке при выходе из зоны. Вторая шайба принадлежала Дамиру Жафярову, который забросил ее в  ворота соперников на 16 минуте.

"Хорошая игра была. Конечно, надо было забивать раньше. Были моменты и в первом, и во втором периодах. Побольше бы забили - было бы легче. Самое главное - победа. Готовимся к следующей игре", - сказал по итогам матча главный тренер ХК "Торпедо" Дэвид Немировски.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Пастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph