Нижегородское "Торпедо" победило челябинский "Трактор" в матче КХЛ Спорт

Фото: с сайта клуба

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" победил челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 1 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Противостояние на льду дворца спорта "Нагорный" завершилось со счетом 2:0 в пользу нижегородцев.

Счет открыл Антон Шенфельд на 8 минуте матча, поймав соперника на ошибке при выходе из зоны. Вторая шайба принадлежала Дамиру Жафярову, который забросил ее в ворота соперников на 16 минуте.

"Хорошая игра была. Конечно, надо было забивать раньше. Были моменты и в первом, и во втором периодах. Побольше бы забили - было бы легче. Самое главное - победа. Готовимся к следующей игре", - сказал по итогам матча главный тренер ХК "Торпедо" Дэвид Немировски.