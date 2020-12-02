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Общество

Электробусы, возможно, выйдут на маршруты Нижнего Новгорода к 800-летию города

02 декабря 2020 13:36  [133] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электробусы, возможно, выйдут на маршруты Нижнего Новгорода к 800-летию города. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

В пресс-службе пояснили, что правительство Нижегородской области и входящий в структуру Ростеха Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) ведут переговоры "об опытной эксплуатации ультрабыстрых зарядных станций для запуска тестовых маршрутов электробусов к 800-летию города".

Производством зарядных станций занимается Рязанский приборный завод концерна КРЭТ. Станции позволяют зарядить, к примеру, электрический серийный кроссовер за 30 минут.

В пресс-службе добавили, что в планах концерна – дальнейшая поддержка развития электробусных маршрутов в Нижнем Новгороде.

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