Забил фонтан: пожарный гидрант сорвали при заливке катка в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фонтан забил из земли на территории Тобольских казарм в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили очевидцы, разместив видео в группе "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети ВКонтакте.

На видео видно, что высота струи воды - несколько метров, и вся окружающая территория залита.

Как пояснили в Нижегородском водоканале, это произошло из-за того, что при заливке катка на территории Тобольских казарм был сорван пожарный гидрант. Согласно информации, воду оперативно перекрыли. Сотрудники водоканала занимаются его заменой.

Отметим, что сегодня и завтра синоптики прогнозируют морозы -6...-13°.

(видео из группы "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети ВКонтакте)