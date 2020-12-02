Забил фонтан: пожарный гидрант сорвали при заливке катка в Нижнем Новгороде

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Фонтан забил из земли на территории Тобольских казарм в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили очевидцы, разместив видео в группе "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети ВКонтакте.
На видео видно, что высота струи воды - несколько метров, и вся окружающая территория залита.
Как пояснили в Нижегородском водоканале, это произошло из-за того, что при заливке катка на территории Тобольских казарм был сорван пожарный гидрант. Согласно информации, воду оперативно перекрыли. Сотрудники водоканала занимаются его заменой.
Отметим, что сегодня и завтра синоптики прогнозируют морозы -6...-13°.
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