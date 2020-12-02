Работница нижегородского ЕЦМЗ похитила деньги из школьного буфета Происшествия

Работница нижегородского ЕЦМЗ похитила деньги из школьного буфета, сообщает прокуратура.

Согласно материалам суда, в марте текущего года работница МП "Единый центр государственного заказа»" буфетчица в одной из школ Советского района Нижнего Новгорода похитила из кассы более 22 тысяч рублей.

Затем она изготовила подложный расходный кассовый ордер о сдаче похищенной суммы в кассу МП "ЕЦМЗ".

В ходе судебного заседания вина подсудимой полностью доказана, сама она ее признала, ущерб полностью возместила.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.