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Общество

Праздничная новогодняя 3D-инсталляция украсит Дмитриевскую башню Нижегородского кремля

03 декабря 2020 09:37  [82] Общество

Праздничная звуковая 3D-инсталляция украсит к Новому году Дмитриевскую башню Нижегородского кремля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году мы были вынуждены отказаться от традиционных массовых мероприятий. Вместе с тем у нас есть возможность с помощью современных технологий создать атмосферу праздника, обеспечив все необходимые меры безопасности. В День Победы и День народного единства уже был опробован такой вариант, поступило немало положительных отзывов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что механизм показа инсталляции не предполагает долгого ожидания и массового просмотра. Короткие и красочные сюжеты повторяются, и у каждого человека есть возможность выбрать время и удобное место для просмотра.

"Мы понимаем, что на площади Минина и Пожарского все новогодние каникулы будет немало людей, кто-то захочет приехать сюда с детьми. Увидеть инсталляцию можно будет сразу с двух больших территорий. Прошу всех, кто соберется на праздничную прогулку, соблюдать требования безопасности! Прежде всего это касается социальной дистанции. Возможности для этого будут", - сказал Глеб Никитин.

Мультимедиаконтент на центральной башне кремля будет проецироваться с 30 декабря по 10 января с 18.00 до 01.00, а в новогоднюю ночь – до 05.00.

Кроме того, территорию Нижегородского кремля украсят иллюминацией, стилизованной под русскую архитектуру XIII–XIX веков. На плац-парадной площади возле Михайло-Архангельского собора установят 59 ажурных светодиодных конструкций. Иллюминация станет гармоничным дополнением архитектуры Нижегородского кремля и создаст новогоднее настроение у горожан.

"При подготовке к празднику Нижегородского кремля также поставлена задача сделать его посещение максимально безопасным. Очень важно, что это не разовое мероприятие: иллюминация будет использоваться и при праздновании юбилея Нижнего Новгорода", - отметил Глеб Никитин.

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