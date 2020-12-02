Нижегородские волонтеры девять месяцев ищут пропавших мужчину и ребенка Общество

Фото: из группы ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские волонтеры девять месяцев ищут пропавших мужчину и пятилетнюю девочку. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН".

Антон и Алиса Герасимовы пропали 9 марта 2020 года и с тех пор их местонахождение неизвестно.

Мужчине 36 лет. Рост - 183 см, телосложение плотное. У него короткие темные волосы и карие глаза. Есть борода.

Девочка ростом 125 см, нормального телосложения со светло-русыми волосами ниже плеч и темно-коричневыми глазами.

Могут находиться в Нижнем Новгороде, Москве и Оренбурге.

Всех, кто обладает информации о нахождении этих людей просят обращаться к волонтерам по телефону: 8 800 30 112 01 и в следственный комитет: 8 906 164 48 80.