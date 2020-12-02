Более 20 нижегородских библиотекарей снялись для календаря в образах литературных героев (ФОТО) Культура и отдых

Солоха из Ночи перед Рождеством

Более 20 нижегородских библиотекарей снялись для календаря на 2021 год в образах литературных героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В фотопроекте "PROобраз" участвовали сотрудники ЦБС Автозаводского района.

Новогодний календарь библиотекари готовили самостоятельно, без помощи профессиональных фотографов. Локациями для фотосессии стали 12 библиотек города.



"Идея сделать праздничный литературный календарь в литературных образах пришла именно потому, что в Автозаводском районе ровно 12 библиотек, по количеству месяцев, и у каждой из них "свое лицо". Именно лица библиотекарей, которые работают с жителями района, и захотелось показать авторам проекта. Показать действительный образ библиотекаря – человека творческого, красивого, играющего, а не холодный, отстраненный и не очень дружелюбный образ-стереотип", - рассказали авторы проекта.



Так, на страницах календаря появилась Эллочка – людоедка из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", пират - из романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", Солоха - из повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" и другие персонажи.

(пират из "Острова сокровищ", фото: администрация Нижнего Новгорода)

Календари можно будет получить, участвуя в конкурсах библиотек. Их заказано 150 экземпляров.

Познакомиться с получившимися фотографиями - на фотовыставке "Бэкстейдж-PROобраз", которая пройдет в 2021 году в нескольких библиотеках Автозаводского района, в том числе в Центре семейного чтения (ул. Плотникова,2), Центре деловой и правовой информации (пр. Кирова,6), библиотеке им. Макаренко (ул. Мончегорская. 11 а. корп.3), Библиотечно-досуговом центре (пр. Молодежный, 44б), библиотеке им. Адрианова (ул. Дьяконова, 25).