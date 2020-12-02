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Происшествия

МВД завершило расследование уголовного дела в отношении нижегородского вора в законе

03 декабря 2020 14:41  [112] Происшествия
Обвиняемый

Обвиняемый

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции закончили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего "вора в законе" Игоря Новикова (Новик). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Такой статус мужчина имел в криминальных кругах с 1999 года. В связи с этим он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции в октябре 2019 года. Сообщается, что полицейские собрали неопровержимые тому доказательства. Экспертизы, проводившиеся в ходе расследования, также подтвердили высокий криминальный статус мужчины.

Кроме того, во время обысков у него дома было обнаружено большое количество предметов с воровской атрибутикой, документы и электронные носители информации, подтверждающие это.

Следствием установлено, что обвиняемый подчинял своей воле лиц, имеющих более низкий криминальный статус, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, действуя из корыстных побуждений, имел сферу своего влияния на территории Нижегородской области.

Ранее фигурант дела неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения и незаконный оборот наркотиков.

Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

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Теги:
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