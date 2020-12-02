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Общество

Водопровод в деревню Новопокровское проведут в 2022 году

03 декабря 2020 16:38  [36] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Водопровод в деревню Новопокровское Советского района проведут в 2022 году. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое провел в Новопокровском глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабав. В совещании приняли участие жители Новопокровского.

"Проект водопровода уже готов, строительные работы начнутся в 2021 году и продлятся около двух лет. Благодаря совместной инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и администрации Нижнего Новгорода средства на это уже заложены и в областном, и в городском бюджетах", - сообщил Юрий Шалабаев.

И.о. генерального директора АО "Нижегородский водоканал" Владимир Шацков сообщил, что до Новопокровского предстоит проложить открытым и закрытым способом около девяти километров водопровода.

"В настоящее время воду для технических нужд жители деревни берут из колонки, а питьевую воду им привозит в цистернах Водоканал", - рассказал он.

Начала строительства системы центрального водоснабжения жители деревни Новопокровское ждали почти 15 лет.

В ходе встречи Юрий Шалабаев отметил важность решения еще одной проблемы населенного пункта  доступность общественного транспорта.

"Ранее я давал поручение городскому департаменту транспорта и дорожного хозяйства привести дорогу от улицы Академика Сахарова до деревни Новопокровское в нормативное состояние: выполнить ямочный ремонт, поставить необходимые дорожные знаки, убрать поросль и мусор с обочин. Эти работы проведены, наш следующий шаг - обсуждение с министерством транспорта Нижегородской области возможности запуска в Новопокровское муниципального маршрута", - добавил Юрий Шалабаев.

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