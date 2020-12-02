Два личных жилых дома сгорели под утро в Нижнем Новгороде Происшествия

Два с личных жилых дома сгорели под утро 4 декабря в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании жилых домов по улице Пригородная Советского района Нижнего Новгорода поступило в 03:32. В 05:31 объявлена ликвидация открытого горения на площади 300 кв.м. В 06:41 пожар ликвидирован на той же площади.

В результате пожара сгорели два личных жилых дома, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.