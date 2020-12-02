Проблемный ЖК "Сердце Нижнего" будет достроен Общество

Проблемный ЖК "Сердце Нижнего" будет достроен, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина принял решение о достройке ЖК "Сердце Нижнего", расположенного в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, на улице Ильинской, 36.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поблагодарил Фонд и лично Марата Хуснуллина за очередное положительное решение в отношении проблемного недостроя в регионе. "Для нас важно достроить как можно больше "проблемных" домов, тем более расположенных в центре города", - добавил он, отметив при этом, что еще до положительного решения на объекте начались работы по подготовке строительной площадки к достройке.

На сегодняшний день уже прорабатывается вопрос подключения дома к системе отопления. планируется, что достройка ЖК завершится в первом полугодии 2021 года.

Ранее конкурсный управляющий уже заключил договор с АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" на передачу функций технического заказчика.

В Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области сообщили, что строительная готовность здания составляет 90%. Его достройка позволит восстановить права 89 граждан - участников долевого строительства.

Отметим, наблюдательный совет Фонда с ноября 2019 года по октябрь 2020 года принял решение в отношении 7 нижегородских объектов – а это 5 560 пострадавших граждан.

Напомним, правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).