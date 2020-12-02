Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2020 10:45  [71] Суд приостановил работу бара на ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде
04 декабря 2020 09:55  [104] Проблемный ЖК "Сердце Нижнего" будет достроен
03 декабря 2020 20:52  [266] Нижний сегодня: главные события дня
03 декабря 2020 17:02  [221] Нижегородский центр по профилактике и борьбе со СПИД признан лучшим в стране
03 декабря 2020 16:38  [216] Водопровод в деревню Новопокровское проведут в 2022 году
03 декабря 2020 15:57  [319] Причиной обрушения потолка в подъезде дома в Нижнем Новгороде стало механическое воздействие
03 декабря 2020 15:31  [383] Эпидпорог по ОРВИ в Нижегородской области превышен на 26%
03 декабря 2020 14:04  [472] МЧС предупреждает нижегородцев об аномальных морозах с 4 по 8 декабря
03 декабря 2020 13:35  [308] COVID-19 за прошедшие сутки подтвердился у 172 жителей Нижнего Новгорода
03 декабря 2020 13:34  [230] "ТНС энерго НН" призывает нижегородцев участвовать в акции "В новый год без долгов"
Общество

Проблемный ЖК "Сердце Нижнего" будет достроен

04 декабря 2020 09:55  [104] Общество

Проблемный ЖК "Сердце Нижнего" будет достроен, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина принял решение о достройке ЖК "Сердце Нижнего", расположенного в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, на улице Ильинской, 36.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поблагодарил Фонд и лично Марата Хуснуллина за очередное положительное решение в отношении проблемного недостроя в регионе. "Для нас важно достроить как можно больше "проблемных" домов, тем более расположенных в центре города", - добавил он, отметив при этом, что еще до положительного решения на объекте начались работы по подготовке строительной площадки к достройке.

На сегодняшний день уже прорабатывается вопрос подключения дома к системе отопления. планируется, что достройка ЖК завершится в первом полугодии 2021 года.

Ранее конкурсный управляющий уже заключил договор с АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" на передачу функций технического заказчика.

В Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области сообщили, что строительная готовность здания составляет 90%. Его достройка позволит восстановить права 89 граждан - участников долевого строительства.

Отметим, наблюдательный совет Фонда с ноября 2019 года по октябрь 2020 года принял решение в отношении 7 нижегородских объектов – а это 5 560 пострадавших граждан.
Напомним, правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Пастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph