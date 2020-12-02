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Общество

Суд приостановил работу бара на ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде

04 декабря 2020 10:45  [73] Общество

Суд приостановил работу предприятия общественного питания "Че Почем" (ООО "Икстрим Бар НН") на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования, Роспотребнадзор выявил, что в баре инвентарь, оборудование, контактные поверхности и полы обрабатываются средством, которое не обладает противовирусным эффектом. Обработка кухонной посуды после использования посетителями организована и вовсе без дезинфекции - столовую посуду моют в посудомоечной машине.

Кроме того, на входе у посетителей не измеряют температуру и не контролируют соблюдение ими масочного режима. Большая часть сотрудников допущена к работе также без проведения контроля температуры тела. В помещениях отсутствуют ультрафиолетовые бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха.

К тому же помещения кухни, моечной столовой посуды не содержаться в чистоте. Они захламлены грязными тряпками, личными вещами и посторонними предметами. Уборочный инвентарь хранится вместе с чистой посудой.  

Это способствует распространению возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, что не исключает возможности распространения новой кононавирусной инфекции, вызванной COVID-19, среди работников и посетителей.

Административное приостановление деятельности назначено судом на срок 90 суток.

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