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Общество

Движение трамваев у станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде приостановлено

04 декабря 2020 11:26  [139] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение трамваев №8 и 417 в районе станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде приостановлено 4 декабря 2020 года. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротранс".

Сообщается, что это временная мера. Это сделано по техническим причинам.

Таким образом трамвай №8 в настоящее время ходит только от пос. Гнилицы до станции метро "Автозаводская" и обратно, а трамвай №417 - от 52-го квартала до станции метро "Автозаводская" и от Московского вокзала до ул. Игарской.

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