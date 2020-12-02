Движение трамваев у станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде приостановлено

Движение трамваев №8 и 417 в районе станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде приостановлено 4 декабря 2020 года. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротранс".
Сообщается, что это временная мера. Это сделано по техническим причинам.
Таким образом трамвай №8 в настоящее время ходит только от пос. Гнилицы до станции метро "Автозаводская" и обратно, а трамвай №417 - от 52-го квартала до станции метро "Автозаводская" и от Московского вокзала до ул. Игарской.
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