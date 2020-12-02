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Культура и отдых

Группа "VIVA" представит новую новогоднюю программу в Нижнем Новгороде 5 января

04 декабря 2020 13:41  [90] Культура и отдых

Гастроли группы "VIVA" с новой новогодней программной "Несравненная" пройдут в Нижнем Новгороде 5 января.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" канцерный директор группы Александр Бениш, концерт ранее планировалось провести в Кремлевском концерном зале, но в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, зал пришлось выбирать большей площади и вместимости. "Концерт состоится на сцене Нижегородского театра оперы и балета, зал которого вмещает больше зрителей, нежели ККЗ", - добавил Александр Бениш.

Концертный директор группы "VIVA" особо подчеркнул, что для зрителей ничего не изменится, кроме площадки. "Рранее купленные билеты на концерт вокальной группы "VIVA" необходимо будет обменять в кассах Нижегородского театра оперы и балета на новые, где и стоится концерт исполнителей", - подытожил собеседник агентства.

Нижегородцы увидят два шоу группы "VIVA" 5 января в 16:00 и 19:00 на сцене Нижегородского театра оперы и балета им. А.С.Пушкина.

СПРАВКА:
Вокальная группа "ViVA" представит новую яркую новогоднюю программу "Несравненная".
Несравненная - это музыкальное признание в любви, это искренность и проникновенность с первых нот. Это трогательная лирика, советские и зарубежные шлягеры, шедевры классики и мировые хиты.
Группа ViVA - это пять ярких образов, пять характеров, пять уникальных историй, пять солистов лучших музыкальных театров России и Европы.
ViVA - лучшие голоса России, воспевающие самые светлые чувства мужчин к женщинам.
Концерты Группы ViVA - это всегда хорошее настроение и позитив. Это лучший подарок для вас и ваших любимых: мамы, сестры, жены и дочери.
ViVA - это несравненная группа - превосходный вокал, акапельное многоголосие, модные аранжировки, современное звучание известных песен и любимых мотивов.
Пять настоящих мужчин подарят вам настоящий праздник!
ViVA - это жизнь и заряд хорошего настроения на целый год.

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