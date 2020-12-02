Двум жителям Нижнего Новгорода грозит 10 лет лишения свободы за нападение на таксиста Происшествия

Рассмотрение уголовного дела по обвинению 32-летнего нижегородца и 36-летнего гражданина Беларуси, проживающего в Нижнем Новгороде, в совершении разбойного нападения на таксиста началось в Сормовском районном суде. Об этом сообщает прокуратура Сормовского района.

В ходе следствия было установлено, что вечером 13 июля текущего года обвиняемые напали на 67-летнего таксиста в его машине, припаркованной на трассе недалеко от ул. Дубравная.

Один из них накинул на горло водителя ремень от сумки, а второй, угрожая ножом, требовал выдать деньги и ценности. После этого он также нанес ножом удар по руке потерпевшего.

Злоумышленники похитили у таксиста телефон стоимостью пять тысяч рублей и попытались скрыться с места преступления. Однако одного из них удалось задержать водителю, проезжавшего мимо автомобиля.

Сейчас оба нарушителя находятся под стражей. За совершение преступления им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.