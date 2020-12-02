Дума Нижнего Новгорода подписала соглашение о сотрудничестве с волонтерами Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и руководитель Нижегородского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина подписали соглашение о сотрудничестве в преддверии Дня волонтера. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

"В депутаты идут очень неравнодушные люди, которые на своей территории решают очень много проблем, и индивидуальных, и общих, связанных с комфортной жизненной средой, помогают пожилым людям, оставшимся без попечения родственников, ветеранам Войны, многодетным семьям. Это очень важная работа. И у людей, которые занимаются ей добровольно, от души, меняется взгляд на жизнь, они становятся более социально ответственными и человечными", - сказал Олег Лавричев.

В свою очередь Мария Самоделкина, рассказав об основных направлениях работы регионального отделения, выразила председателю городской Думы благодарность за помощь и сотрудничество.

Вклад нижегородских активистов был отмечен благодарственными письмами городской Думы, которые вручил Олег Лавричев.

Напомним, в ноябре члены депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе Нижнего Новгорода приняли решение активнее включиться в волонтерскую деятельность.