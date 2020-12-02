Бесплатные курсы иностранных языков по программе "Новые возможности для каждого" стартуют в НГЛУ Общество

Бесплатные курсы иностранных языков по программе "Новые возможности для каждого" стартуют в НГЛУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Чтобы стать слушателем дистанционных курсов Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова, необходимо иметь диплом о высшем или среднем образовании. По окончании курсов и прохождении зачета в форме теста участнику будет выдан диплом о повышении квалификации гособразца.

В рамках проекта "Новые возможности для каждого" (национальный проект "Образование") НГЛУ реализует курсы повышения квалификации по программе "Эффективная коммуникация на иностранном и русском языках в профессиональной деятельности".

"Периодом самоизоляции многие россияне воспользовались как возможностью получить те или иные знания. И по статистике, именно курсы иностранных языков стали наиболее востребованными. Поэтому наш университет рад предоставить эту возможность бесплатно всем желающим. В госпрограмме мы участвуем второй год и надеемся продолжать этот опыт", - рассказала ректор НГЛУ Жанна Никонова.

Слушателям программы предлагается изучать английский, французский, немецкий и китайский языки, а также повышать грамотность русской речи. При изучении каждого из иностранных языков нужно выбрать специфику: экономика, менеджмент, право, техника, социальная сфера, медицина.

"Я работаю в медицинской сфере, и когда узнала, что НГЛУ запускает бесплатные курсы иностранных языков, в том числе с уклоном во врачебную лексику, решила пользоваться случаем. Хочу читать научные медицинские статьи на английском, изучать опыт зарубежных коллег", - добавила слушатель курсов Ирина Мельникова.

"Мы научим уверенно проводить деловые переговоры на иностранном языке; поддерживать беседу на любые повседневные темы на иностранном языке; вести переписку на русском и иностранном языках; грамотно составлять рабочие документы. Также педагоги НГЛУ расскажут о психологических аспектах коммуникации и манере подачи информации", - сказала директор Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина.

Один слушатель может проходить обучение только по одной программе повышения квалификации с выбором одного иностранного языка в одной профессиональной сфере. Объём программы - 112 академических часов. Занятия будут проводиться 3 раза в неделю по 3 академических часа в вечернее время – онлайн.

Регистрация на программу в google-форме: https://forms.gle/xxTLjaEax7nK3zLz8.