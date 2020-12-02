Фото: из соцсети ВКонтакте
Фура с макулатурой сгорела в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС сегодня днем, 5 декабря.
В 12:36 поступило сообщение о возгорании фуры, через две минуты огонь локализовали, но спасатели еще работают на месте. Задействовано 3 автоцистерны и 12 человек личного состава.
"В основном полыхает кабина, но огонь сильный", - рассказал в соцсети ВКонтакте очевидец происшествия.
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