Фура с макулатурой сгорела в Нижнем Новгороде Происшествия

Фура с макулатурой сгорела в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС сегодня днем, 5 декабря.

В 12:36 поступило сообщение о возгорании фуры, через две минуты огонь локализовали, но спасатели еще работают на месте. Задействовано 3 автоцистерны и 12 человек личного состава.

"В основном полыхает кабина, но огонь сильный", - рассказал в соцсети ВКонтакте очевидец происшествия.