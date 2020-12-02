Умер нижегородский журналист Евгений Спирин Происшествия

Фото: с сайта pravda-nn.ru

Умер нижегородский журналист газеты "Нижегородская правда" Евгений Спирин. Об этом издание сообщает сегодня, 6 декабря.

"Евгений Спирин был отзывчивым человеком с хорошим чувством юмора. Когда он заболел, все сотрудники Нижегородского областного информационного центра желали ему скорейшего выздоровления. Но, увы, болезнь оказалась сильнее", - рассказали коллеги.

Он умер на 56 году жизни.

В 1987 году он окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета и стал работать учителем истории, но затем выбрал профессию журналиста. С 1990 года Евгений работал в редакциях газет "Нижегородские новости", "Понедельник криминал", "Биржа", "Нижегородский рабочий", "Проспект".

С 2007 года он был корреспондентом газеты "Нижегородская правда".

Журналист писал о промышленности, науке, его знали на многих предприятиях, в высших учебных заведениях.

Сотрудники НИА "Нижний Новгород" выражают свои соболезнования.