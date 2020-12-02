Умер нижегородский журналист Евгений Спирин

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Умер нижегородский журналист газеты "Нижегородская правда" Евгений Спирин. Об этом издание сообщает сегодня, 6 декабря.
"Евгений Спирин был отзывчивым человеком с хорошим чувством юмора. Когда он заболел, все сотрудники Нижегородского областного информационного центра желали ему скорейшего выздоровления. Но, увы, болезнь оказалась сильнее", - рассказали коллеги.
Он умер на 56 году жизни.
В 1987 году он окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета и стал работать учителем истории, но затем выбрал профессию журналиста. С 1990 года Евгений работал в редакциях газет "Нижегородские новости", "Понедельник криминал", "Биржа", "Нижегородский рабочий", "Проспект".
С 2007 года он был корреспондентом газеты "Нижегородская правда".
Журналист писал о промышленности, науке, его знали на многих предприятиях, в высших учебных заведениях.
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