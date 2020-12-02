"Рождественский базар" откроется на Нижегородской ярмарке 17 декабря Общество

"Рождественский базар" откроется на Нижегородской ярмарке, сообщают организаторы.

В этом году традиционный "Рождественский базар" пройдет в обновленном павильоне 1.

Участниками базара станут более 50 компаний из Москвы, Нижнего Новгорода, Саранска, Шахуньи, Чкаловска, Пучежа, Ижевска и др., которые привезут елочные украшения и оригинальные новогодние открытки-сувениры, изделия народных художественных промыслов, товары для дома, текстиль, аксессуары ручной работы, парфюмерию, косметику и многое другое.

Базар будет работать 17 и 18 декабря с 11:00 до 20:00, 19 и 20 декабря с 10:00 до 19:00.