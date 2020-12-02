Женщина-водитель погибла в Нижнего Новгороде под колесами автобуса в попытке остановить его Происшествия

Женщина-водитель погибла в Нижнего Новгороде под колесами автобуса в попытке остановить его, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Происшествие произошло в 09:36 7 декабря на конечной остановке Дубравная в Нижнем Новгороде. Припаркованный на "конечке" автобус начал самопроизвольное движение. Женщина-водитель, пытаясь остановить автобус, погибла под его же колесами.

В тоже время, как сообщается в соцсетях, водитель забыла поставить автобус "на нейтралку" и машина поехала. В сообщении отмечается, что это уже третий подобный случай с автобусами из данной поставки

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.