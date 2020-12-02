Освещение пешеходной дорожки к школе и к остановке сделали по просьбе жителей в поселке Новое Доскино Общество

Освещение пешеходной дорожки к школе и к остановке сделали по просьбе жителей в поселке Новое Доскино, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На пешеходной дорожке, ведущей от улицы 28 линия поселка к школе № 116 и остановке общественного транспорта, МП "Инженерные сети" установили дополнительные опоры наружного освещения и подключили светильники.

Стоит отметить, что за 86-летнюю историю поселка освещения на этом участке не было никогда.

Вопрос удалось решить после вмешательства главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин отметил, что жители поселка Новое Доскино – самые активные в Автозаводском районе. Так, для решения накопившихся вопросов они создали общий чат, в котором передают председателю ТОС вопросы для районной администрации. Например, Марина Беляева рассказала главе района о просьбе жителей проконтролировать работу подрядной организации по уборке снега и наледи. Александр Нагин взял вопрос на личный контроль.

Напомним, эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить личные приемы жителей, но нижегородцы могут направлять свои запросы и обращения через электронные адреса на сайтах районных администраций, а также через форму обратной связи на сайте нижнийновгород.рф.