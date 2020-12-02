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Культура и отдых

Форум "Студвесна" стартовал в Нижнем Новгороде

08 декабря 2020 15:24  [63] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Образовательный форум программы "Российская студенческая весна" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 8 декабря 2020 года.

Студенты из 60 регионов принимают участие в пяти творческих лабораториях по направлениям: мода, танец, медиа, театр и режиссура.

Образовательный форум "Студвесна" - новый проект Российского союза молодежи - важный этап подготовки XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

Наставниками и экспертами направлений выступят: российский актер, кинорежиссер, хореограф, наставник в шоу "Танцы" Егор Дружинин, академик Евразийской телевизионной академии, экс-ректор Института телевидения и радиовещания "Останкино" Василий Корельский, режиссер проекта "Данс революция", режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Феликс Михайлов, обладатель двух высших театральных наград России "Золотая маска" Владимир Варнава и другие.

Форум продлится до 14 декабря. Мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора: на всех площадках предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции и проветривание помещений.

Программа форума на 9 декабря:

10:00-16:00 Лекции и мастер-классы для направления "Медиа" в Центре инновационного развития ННГУ (пр. Гагарина, 25А, к.1)

10:00-16:00 Лекции и мастер-классы по направлению "Мода" в отеле "Ока" (пр. Гагарина, 27)

16:30-18:00 Паблик-ток Тани Стариковой в Центре инновационного развития ННГУ.

"Российская студенческая весна" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

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