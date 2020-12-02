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Общество

Количество аварий на сетях Нижегородского водоканала снизилось на 16% за ноябрь

08 декабря 2020 15:58  [6] Общество

Количество аварий на сетях Нижегородского водоканала снизилось на 16% за ноябрь - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Начальник центральной диспетчерской службы АО "Нижегородский водоканал" Александр Ширяев отметил, что это важный показатель работы предприятия.

"Переходные периоды с осени в зиму и с зимы в весну для коммуникаций являются наиболее сложными. Отсутствие снежного покрова вызывает быстрое промерзания грунта, что в свою очередь, сказывается на коэффициенте линейного расширения труб", - пояснил он.

На предприятии также добавили, что в последние годы Нижегородский водоканал целенаправленно работает на снижение аварийности: растет протяженность переложенных сетей, проводятся работы по модернизации оборудования на насосных станциях и на станциях подъема воды из реки, реализуется проект по оснащению водопроводных и канализационных насосных станций современным насосным оборудованием и системой телеметрии на производственных объектах.

Показатели работы

В результате в этом году по сравнению с 11 месяцами 2018 года показатель аварийности на водопроводах упал на 21,5%. Кроме того, снижение фиксируется и на сетях водоотведения. Количество аварий на коллекторах снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 30% по сравнению с 2018 годом. Количество канализационных засоров уменьшилось на 10% по сравнению с 2019 годом и на 20% по сравнению с 2018 годом.

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