Госинспекция труда организовала проверку по информации о невыплате зарплат дворникам Канавинского района

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Госинспекция труда в Нижегородской области организовала проверку по информации о невыплате зарплат дворникам Канавинского района. Об этом сообщается на сайте региональной инспекции 8 декабря 2020 года.
Проверка внеплановая и проходит в ООО "Жилой фонд". Она организована после репортажа в СМИ.
При подтверждении факта имеющейся задолженности заработной платы перед работниками коммунальной службы будет решаться вопрос привлечения виновных лиц к административной либо к уголовной ответственности.
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