Госинспекция труда организовала проверку по информации о невыплате зарплат дворникам Канавинского района Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Госинспекция труда в Нижегородской области организовала проверку по информации о невыплате зарплат дворникам Канавинского района. Об этом сообщается на сайте региональной инспекции 8 декабря 2020 года.

Проверка внеплановая и проходит в ООО "Жилой фонд". Она организована после репортажа в СМИ.

При подтверждении факта имеющейся задолженности заработной платы перед работниками коммунальной службы будет решаться вопрос привлечения виновных лиц к административной либо к уголовной ответственности.