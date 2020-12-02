Поддельные водительские удостоверения выявлены в Нижнем Новгороде Происшествия

Поддельные водительские удостоверения выявлены в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники ППС в начале октября остановили в Приокском районе Нижнего Новгорода автомобиль для проверки у водителя документов. Водитель предъявил сотрудникам ГИБДД свое водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнение в подлинности.

В этот же день в Советском районе города 28-летний нижегородец при получении автомобиля со штрафстоянки предъявил госавтоинспекторам водительское удостоверение, изготовленное не по образцу.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что документы являются поддельными.

Один из задержанных пояснил полицейским, что купил поддельное удостоверение в сети Интернет, так как был лишен права управления автомобиля.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до одного года.